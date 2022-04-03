Sulama borularını testereyle kesip kullanılmaz hale getirdiler

Afyonkarahisar’da tarım arazisinde yüzlerce sulama borusunu önce matkapla delen şahıslar, ardından boruları şarjlı testere ile kestiler. Çiftçi İsmail Yıldız, toplam bin 50 adet sulama borusunun husumetlileri tarafından kullanılmaz hale getirildiğini iddia etti.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Uzunpınar köyünde İbrahim Yıldız’a ait tarım arazisinde yaşandı. İsmail Yıldız ve oğlu İbrahim Yıldız, yazları kendi tarım arazilerini suladıkları bin 50 adet sulama borusunun matkapla delinip sonra da şarjlı testere ile kesildiğini gördüklerinde adeta şok oldu. Durum jandarmaya bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra çiftçilik yapmak için köyü Uzunpınar’a geldiğini anlatan İsmail Yıldız, "Uzunpınar köyünde ikamet ediyorum. Yurt dışında yaklaşık 9-10 senedir kalıyordum, yeni Türkiye’ye geldim. Arazilerimiz vardı, çiftçilikle daha modern projelere imza atmak için buraya geldik. 2016, 2020 ve 2021 yılında şarjlı matkap ve şarjlı testere ile yaklaşık bin 50 tane sulama borumuz kesildi. Bu aldığımız borular Ziraat Bankası süspansiyon kredisi ile alındı. Bayağı mağdur olduk. Gerekli yerlere şikayette bulunduk, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Tarım arazisi sahibi İbrahim Yıldız ise, "2016 yılında Uzunpınar köyüne geldim. Derinkuyu kazdırarak köyümüzde hiç su yoktu. Suyu çıkarttırdım, 2016 yılında 44 tane boruyu deldiler. Aynı yıl daha suyu kazdırmadan ’Biz sana suyu çıkarttırmayız’ diye şikayetler gelmeye başladı. ’Biz sana su kullandırmayız’ diyerekten belirli şahıslar tarafından. 2020 yılında şu gördüğünüz matkapla borularımı iki yerinden delerek, 300 sutaşıma 110’luk borumu deldiler. Ağustos ayında da mahsulüm kurumasın diye çare olaraktan bu delikleri matkapla delerek tıpa taktım. İyi kötü suluyordum. Bu sene de haşhaş, buğday ve arpa mahsullerimi sulamak için borularımı serdiğimde aynı şahıslar tarafından ’Sen bu boruları nasıl kullanırsın’ diyerek işe yaramayacak şekilde şarjlı testere ile kesmişler. Bu boruları banka sayesinde almıştım. Borçluyum halen. Hem kendime hem vatanıma hem milletime örnek bir çiftçi olmak için çalışıyordum. Gerçekten de üretiyordum ve örnektim çevreye. Bunu çekemeyen kişi ve kişiler tarafından belli kullanmasın diyerek 700 tane borumu deldiler. Bir ince boru 100 lira, kalın boru ise 250 ile 300 lira arasında denilmekte. Ben bunun altından nasıl kalkarım. Hem banka borçlusuyum hem mağdurum hem de mahsulüm yandı. 2020 yılında da yandı. Fakat fail ve failleri bir türlü bulunmuyor" dedi.