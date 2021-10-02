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Sulama boruları içinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa’da sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 02.10.2021, 12:47
Sulama boruları içinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa’da sulama boruları içinde bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Evde arama yapan jandarma, bahçe içerisindeki sulama boruları içinde gizlenmiş bin 15 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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