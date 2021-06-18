banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Ordu'da şantaj skandalı! Büyükşehir Belediyesi'nden sert açıklama!
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 
Yüksek Hızlı Tren, aksayan seferleri ile vatandaşları mağdur ediyor! 

Şuhut’ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan denetiminde ilçe merkezinde alkole araç kullanımına geçit verilmedi.

Asayiş 18.06.2021, 10:02
Şuhut’ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan denetiminde ilçe merkezinde alkole araç kullanımına geçit verilmedi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Şuhut ilçe çarşı merkezinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 21 sürücünün denetlendiği uygulamada, seyir halindeki sürücülere durdurularak ruhsat, ehliyet ve alkol denetimi yapıldı. Trafik polisleri tarafından sürücülere yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili bilgi verildi. Ayrıca 1 sürücünün alkollü trafiğe çıkması dolayısıyla 6 ay ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
az bulutlu
banner493