Sudan’daki selde can kaybı 66’ya yükseldi

Sudan’da şiddetli yağışların neden olduğu selde can kaybı 66’ya yükseldi.

Sudan’ın Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar geçtiğimiz günlerde sele neden olmuştu. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Tuğgeneral Abdul-Jalil Abdul-Rahim yaptığı açıklamada, meydana gelen sel felaketinde can kaybının 66’ya yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 28’e ulaştığını aktardı. Abdul-Rahim ayrıca, selde 8 bin 993 evin tamamen, 14 bin 953 evin kısmen yıkıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Sudan genelinde geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yaklaşık 38 bin kişinin şiddetli yağışlardan etkilendiği aktarıldı.

Sudan’da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanıyor. Sudan’da 2020’de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.