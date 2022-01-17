Sudan’daki protestolarda 7 kişi hayatını kaybetti

Sudan’da bugün düzenlenen protestoda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, geçtiğimiz sene 25 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda can kaybı 71’e yükseldi.

Sudan’da halkın, geçtiğimiz sene 25 Ekim’de askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Sabah saatlerinde Sudan’ın başkenti Hartum’da askeri yönetim karşıtı protestoda 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sudan’daki geçiş hükümetinin eski Başbakanı Abdalla Hamdok’un danışmanı Faysal Saleh yaptığı açıklamada, protestolarda 7 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından ölümleri "tam teşekküllü bir suç" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Saleh, "Sudan halkı hükümet veya otoriteyle değil, Sudanlı gençleri soğukkanlılıkla öldüren bir suç çetesiyle karşı karşıya ve bunu tüm dünya izliyor" dedi.

Sudan demokrasi yanlısı grup, ülkedeki silahlı saldırıları kınayarak, güvenlik güçlerinin eylemleri üzerine Sudanlılara iki günlük sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Sudan’da geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana devam eden protestolarda bugüne kadar 71 kişi hayatını kaybetti.

Sudan’daki protestolar

Sudan’da geçtiğimiz sene 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım’da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti. Ancak Hamduk, göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak’ta istifa ettiğini duyurmuştu.