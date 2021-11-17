Sudan’daki darbe karşıtı protestolarda bilanço artıyor: 5 ölü

Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi (CCSD), Sudan’da düzenlenen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 5’e yükseldiğini, onlarca göstericinin ise isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Sudan’da darbe karşıtı göstericiler tarafından, başkent Hartum, Kuzey Hartum ve Omdurman kentlerinde "Askeri güce hayır" sloganlarıyla bugün yeniden düzenlenen protestolarda Sudan güvenlik güçlerinin, cep telefonu hatlarının günün erken saatlerinde kesilmesinin ardından protestoculara ateş açmaya ve göz yaşartıcı gaz kullanmaya başlamıştı. Son açıklamalarda 2 kişinin öldüğü belirtilen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise bilanço giderek artıyor. Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 4’ü Kuzey Hartum’da ve 1’i Omdurman’da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiği kaydedildi. Açılan ateş sonucu onlarca göstericinin yaralandığını ve bunlardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirten CCSD, "Darbe güçleri başkentin farklı bölgelerinde yoğun bir şekilde ateş açtı ve onlarca kurşun yaralısı var. Bunlardan bazıları ciddi durumda" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sudanlı sağlık yetkilileri, hafta sonu düzenlenen darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiğini ve 25 Ekim’deki askeri müdahaleden bu yana en az 23 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Gösterilerde çok sayıda protestocunun yanı sıra 100’den fazla hükümet yetkilisi ve siyasi lider de gözaltına alınmıştı. Sudan’da 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.