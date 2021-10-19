Sudan’da sivil protestocular nöbette

Sudan halkı başkent Hartum’da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde oturma eylemiyle protesto ediyor.

Yüzlerce kişi, mevcut Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ı protesto ediyor. Ülke ekonomisinin kötü olduğu gerekçesi ile sokaklara dökülen Sudan halkı, başkent Hartum’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı. Yönetim karşıtı slogan atan Sudanlılar, 3 gündür Cumhurbaşkanı Saray’ında nöbet tutuyor. Günlerdir kurulan çadırlarda kalanlara ise yemek Hartum halkı tarafından gönderiliyor.

Eylemciler, Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan önderliğindeki geçiş yönetiminin son bulmasını talep ediyor.