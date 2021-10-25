Sudan’da olağanüstü hal ilan edildi

Sudan’da bugün yaşanan askeri darbe girişiminin ardından vatandaşların sokağa çıkmasıyla ülkede yaşanabilecek çatışmayı engellemek amacıyla hükümet fesh edilirken, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Sudan’da bugün yaşanan darbe girişiminin ardından Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan bir basın açıklaması yaptı. El-Burhan, geçici hükümetin feshedildiğini açıklayarak, Sudan’da olağanüstü hal ilan edilerek anayasadaki bazı maddelerin de askıya alındığını duyurdu. Burhan, açıklamasında "Silahlı kuvvetler, iktidarı seçilmiş sivil bir hükümete teslim edene ve demokratik geçiş tamamlanana kadar yönetimde kalmaya devam edecektir" dedi. Geçiş hükümeti tarafları arasındaki ayrılığın çatışmaya dönüştüğünü belirterek, çatışmanın ülkenin güvenlik ve barışını tehdit ettiğini vurguladı.