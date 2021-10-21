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Sudan’da hükümet karşıtı protestoya güvenlik güçlerinden sert müdahale: 23 yaralı

Sudan’ın Umdurman kentinde, hükümetin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Asayiş 21.10.2021, 22:23
Sudan’da hükümet karşıtı protestoya güvenlik güçlerinden sert müdahale: 23 yaralı

Sudan’ın Umdurman kentinde, hükümetin feshedilmesi talebiyle gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişi, hükümetin feshedilmesi için gösteri ve yürüyüşler düzenledi. Göstericiler, geçiş hükümetinin sivil ve askeri bileşenleri arasındaki mevcut ortaklığın feshedilmesi çağrısında bulunarak, "Sivil hükümet istiyoruz. Özgürlük, barış, adalet." şeklinde sloganlar attı. Göstericiler bazı sokak ve caddelerde araç lastikleri yakarken, güvenlik güçleri ise Hartum Eyaleti’ne bağlı Umdurman kentindeki parlamento binası önünde toplanan göstericileri dağıtmak için mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin sert müdahalesi nedeniyle 23 protestocu yaralandı.

Öte yandan ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarda 2019 yılında eski Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir’in askeri müdahaleyle devrilmesinin ardından Sudan, sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş hükümetiyle yönetiliyor.

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