Sudan’da darbenin yıl dönümünde binlerce kişi sokağa indi

Sudan’da geçtiğimiz sene yapılan askeri darbenin yıl dönümünde binlerce kişi sokağa inerek, yönetimin tamamen sivillere devredilmesini talep etti. Gösteriler sırasında 1 protestocunun daha hayatını kaybetmesi ile protestolardaki can kaybı 119’a yükseldi.

Sudan’da halkın geçtiğimiz yıl 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından patlak veren protestoları devam ediyor. Darbenin yıl dönümünde binlerde kişi yeniden sokaklara inerek, yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik taleplerini yinelediler. Başkent Hartum’da başkanlık sarayına yürüyen göstericilere, polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti. Lastik yakan göstericiler, sık sık "İktidar halkındır, ordu kışladadır" sloganı attı.

Protestoya katılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Salah Abdallah yaptığı açıklamada, "İnterneti engelleseler de köprüleri kapatsalar da, asker çekilinceye kadar baskı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Protestolardaki can kaybı 119’a yükseldi

Gösteriler sırasında 1 protestocunun güvenlik güçlerine ait kamyonun altında kalarak can verdiği aktarılarak, protestolarda bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 119’a yükseldiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Sudan’ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarının 11 Nisan 2019’da halk ayaklanmasıyla sona ermesinin ardından başlayan geçiş döneminde ordu ve sivil yönetim arasında iktidar paylaşılamamıştı. Geçtiğimiz sene 25 Ekim’de ise Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu.

Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım’da ise el-Burhan ile Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak’ta istifa ettiğini duyurmuştu. Ülkede 7 aydır devam eden OHAL ise, 29 Mayıs’ta kaldırılmıştı.