Sudan’da darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı 5’e yükseldi

Sudan’da darbe karşıtlarının sivil yönetim talebiyle düzenlediği protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Sudan’da 25 Ekim’deki darbe girişimi ile başlayan siyasi krizin etkileri devam ederken, darbe karşıtları bir kez daha sokaklara dökülmüştü. Protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle vurduğu 1 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkedeki bağımsız sendikalardan Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Başkent Hartum ve Omdurman’da 4 kişinin gerçek mermiyle vurularak, 1 kişinin de göz yaşartıcı gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis ise yaptığı açıklamada, protestocuların polis karakollarına saldırması sonucu 39 polis memurunun ciddi şekilde yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Sudan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan’ın 25 Ekim’deki askeri müdahaleden bu yana aldığı kararlar protesto ediliyor.

Sudan’da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 10 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, Başbakan ise Hamduk olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. 25 Ekim sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. El Burhan daha sonra, geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin serbest bırakıldığını ve askeri müdahale sonrası feshedilen geçiş konseyinin yeniden kurulduğunu duyurmuştu.