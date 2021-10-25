Sudan’da askerler radyo ve televizyon çalışanlarını gözaltına aldı

Sudan Enformasyon Bakanlığı, askerlerin Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığını açıkladı.

Haftalardır siyasi gerilimin hakim olduğu Sudan’da yine askeri hareketlilik yaşanıyor. Sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlayan kriz sürüyor. Sudan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada, askeri güçlerin başkent Hartum yakınlarındaki Umdurman bölgesinde bulanan radyo ve televizyon merkezini bastığı bildirildi. Baskında çok sayıda çalışanın gözaltına alındığı aktarıldı.

Sudan’da geçiş hükümetinin sivil liderlerinin gözaltına alınmasının ardından başkent Hartum’da orduya karşı sokağa çıkan halk ise protestoları sürdürüyor. Yaşanan olaylar "darbe girişimi" olarak nitelendirilirken, Hartum’da internete erişime halen sağlanamadığı belirtiliyor.

AB’den ilk açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Sudan’daki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyor. AB, tüm tarafları ve bölgesel aktörleri geçiş sürecine destek vermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Sudan’da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Geçtiğimiz Eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Bugün yaşanan askeri hareketlilik, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.