Sudan’da askeri yönetim karşıtlarından protesto

Sudan’ın başkenti Hartum’da geçtiğimiz sene yönetimi ele geçiren askeri yönetime karşı protesto düzenlendi.

Sudan’da halkın geçtiğimiz yıl 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolar devam ediyor. Başkent Hartum’da bir araya gelen yüzlerce protestocu pankartlarla slogan atarak yürüyüş düzenledi. Protestoculardan Ayman Badawi, "Devrimcilerin geçit törenleri her zaman olduğu gibi Hartum’daki sivil komite ve koordinasyon grupları tarafından düzenleniyor. Bunlar darbeyi kınamak için yapılıyor. Sudan halkı için halen 25 Ekim’in reddi çok önemli ve bu 1 yıldır devam ediyor. Sudan halkı direnerek bunu reddediyor. Ordunun iktidardaki varlığını kesinlikle reddediyoruz" dedi.

"Müzakere yok"

Protesto gösterisine katılan başka bir gösterici ise ordunun iktidardaki varlığına son verilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Müzakere yok, meşruiyet yok, uzlaşma yok. Ordunun iktidardan indirilmesi gerekiyor. Seçim yapılması için yasama konseyi ve siyasi parti talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Sudan’da geçtiğimiz sene 25 Ekim’de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, 11 Kasım’da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi’nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım’da ise el-Burhan ile Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk’un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak’ta istifa ettiğini duyurmuştu. Ülkede 7 aydır devam eden OHAL ise, 29 Mayıs’ta kaldırılmıştı.