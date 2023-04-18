Sudan’da ABD diplomatik konvoyuna saldırı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’daki ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldığını fakat kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya geldi. G7 görüşmelerinin ardından konuşan Blinken, Sudan’daki çatışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda dün ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldığını kaydeden Blinken, "Dün ABD diplomatik konvoyuna ateş açıldığını doğrulayabilirim. Tüm ABD vatandaşları güvende. Fakat bu sorumsuz ve elbette güvensiz bir durumdu. Bu sabah General Dagalo ve El-Burhan ile yaptığım görüşmelerde, diplomatlarımıza yönelik herhangi bir saldırının, tehdidin ve tehlikenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu açıkça belirttim. Bu olay, tam olarak ne olduğunun çözülmesi için halen araştırılıyor. Elimizdeki ilk raporlar ise, saldırının RSF’ye bağlı güçler tarafından üstlenildiği yönünde" dedi.

AB büyükelçisine saldırı düzenlenmişti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, dün AB’nin Sudan Büyükelçisi Aidan O’Hara’nın evinde saldırıya uğradığını duyurmuştu. Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birkaç saat önce Sudan’daki AB Büyükelçisi kendi ikametgahında saldırıya uğradı. Bu, Viyana Sözleşmesi’nin ağır bir ihlalidir. Diplomatik tesislerin ve personelin güvenliği, Sudan makamlarının birincil sorumluluğu ve uluslararası hukuk uyarınca bir yükümlülüktür” ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes yaptığı açıklamada, devam eden çatışmalarda 180’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bin 800’den fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı. Devam eden çatışmalara değinen Perthes, "Bu çok değişken bir durum, bu nedenle dengenin nereye kaydığını söylemek çok zor” demişti.

Sudan’da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla birliklerin orduya katılmasını istiyor. RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD, Çin, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği, taraflara bölgede istikrarsızlığı arttıran çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Mısır ve Güney Sudan taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti.