banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
Sivasspor’dan unutulmaz kupa kutlaması!
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti

Sudan’da 7 ay sonra OHAL kaldırıldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, geçtiğimiz yıl 25 Ekim 2021’de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırdı.

Asayiş 29.05.2022, 23:38
Sudan’da 7 ay sonra OHAL kaldırıldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, geçtiğimiz yıl 25 Ekim 2021’de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırdı.

Sudan’da geçtiğimiz yıl yaşanan askeri müdahalenin ardından 25 Ekim 2021’de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) kararnamesi yayınlamıştı. Ülkede 7 aydır devam eden OHAL, bugün kaldırıldı. Sudan Egemenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki olağanüstü halin kaldırıldığı belirtildi.

Sudan’da 25 Ekim 2021’de yönetimi ele geçiren askerler OHAL ilanının ardından hükümeti feshetmiş, Başbakan Abdullah Hamduk başta olmak üzere çok sayıda siyasetçiyi gözaltına almıştı.

Yorumlar (0)
24°
hafif yağmur