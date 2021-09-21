Sudan Enformasyon Bakanı: "Darbe girişiminin liderleri gözaltına alındı"

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Hamza Baloul, ülkedeki durumun kontrol altında olduğunu ifade ederek darbe girişimini planlayan askeri ve sivil liderlerin gözaltına alındığını açıkladı.

Sudan’da bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başlayan hareketlilik sürüyor. Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı, Hükümet Sözcüsü Hamza Baloul devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, darbe girişimini planlayan askeri ve sivil liderlerin gözaltına alındığını duyurdu. "Darbe girişiminin sivil ve askeri liderleri gözaltına alındığı için durumun tamamen kontrol altında olduğuna dair Sudan halkına güvence veriyoruz" diyen Baloul, darbeye kalkışanların El Beşir yönetimi yanlısı olduğu düşünülen şüpheliler olduğunu söyledi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Burhan’ın basın danışmanı El-Tahir Ebu Haja da silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellediğini ve durumun tamamen kontrol altında olduğunu ifade etti.

Sudan’da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018’de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019’da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinden sonra Ağustos 2019’un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı.