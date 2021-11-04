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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi.
Asayiş 04.11.2021, 20:33
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme sonrası Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte gözaltına alınan 4 bakanın serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi.