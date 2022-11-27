Sudan cansız bedeni çıkartılan balıkçı olayında soruşturma başlatıldı

Elazığ’da Karakaya Barajı’nda balık tutmak için ağları gerdirirken dengesini kaybedip düştüğü suda kaybolan Zeynel Abidin İnal, çalışmalar sonrasında 13 metre derinlikte bulunmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturmaya başlanıldığı bildirildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ’ın Baskil ilçesinde balıkçılık yapan Zeynel Abidin İnal’dan haber alamayan ailesi ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiştir. İhbarın alınması üzerine olay yerine Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde intikal etmiştir. Kaybolan Zeynel Abidin İnal’ın arama çalışmalarına destek vermek üzere; bünyesinde Su Altı Görüntüleme Cihazı (ROW) bulunan Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK), Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ve Elazığ İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri de görevlendirilmiştir. Arama çalışmalarında su altı görüntüleme cihazı (ROW) tarafından tespit edilen balıkçının cesedi görevli dalgıçlar tarafından çıkarılarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturmaya başlanmıştır” denildi.