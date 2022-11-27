Suda kaybolan balıkçının bulunması için çalışmalar sürüyor

Elazığ’da Karakaya Barajı’nda balık tutmak için ağları gerdirirken dengesini kaybedip düştüğü suda kaybolan Zeynel Abidin İnal’ın bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün Baskil’de bulunan Karakaya Barajı kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal, gece sabaha doğru baraj sahasında bulunan ağları gerdirmek için teknesi ile barajda açıldı. Sabaha doğru Zeynel Abidin İnal’dan haber alamayan ailesi, durumu arkadaşlarına bildirdi. Tekneyle suya açılan arkadaşları İnal’ın teknesini ve telefonu barajın ortasında görünce durumu jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlara bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kayıp balıkçının suya düştüğü üzerine çalışma yaparak su altında ve üstünde arama başlattı. Ankara Sualtı Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar su altında jandarma ve AFAD ekipleri de karadan çalışma yaparak kaybolan 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal’ın bulunması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.