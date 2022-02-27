Suçüstü yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, 2 kişiyi uyuşturucu satarken ve kullanırken yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya ilçesi, Oba Mahallesi’nde 25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen devriye esnasında H.Y. ve S.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandığı ve sattıkları tespit edildi. Şüphelilerinin yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi.