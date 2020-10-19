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Suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
KIRIKKALE'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI.
Asayiş 19.10.2020, 11:57
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Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen. S.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda satışa hazır toplam 87 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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