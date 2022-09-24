Suçüstü yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan şahsı suçüstü yakalanarak gözaltına alınan göçmen kaçakçısı tutuklanırken, 25 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi’nde boş bir arazi aracını fark eden jandarma ekipleri araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda saklanmış halde 5’i çocuk toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü C.A. (23) göz altına alındı. Göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araca ise mahkeme tarafından şerh koyuldu.