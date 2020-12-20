Son Dakika
Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucunda yakalandı.
Asayiş 20.12.2020, 10:09
4
Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Örenler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler belirtilen alana gittiklerinde şüpheliler T.D., H.Ü., M.E. ve H.Ç.’yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanması görüntülere yansırken, yapılan çalışmada yedi ayrı noktayı kazdıkları tespit edilen olayda 2 adet dedektör, 2 adet kulaklık ve 1 adet keser ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler hakkında maske takmamak fiilinden dolayı her bir şahsa ayrı ayrı 900 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL idari para cezası da uygulandı. Öte yandan şüpheliler, ’Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na’ muhalefet suçundan gözaltına alındı. İlçe jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Gaziantep FK
|12
|21
|5. Hatayspor
|12
|21
|6. Karagümrük
|13
|20
|7. Malatyaspor
|12
|19
|8. Beşiktaş
|11
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|14
|15
|12. Balıkesirspor
|14
|15
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|14
|26
|3. Tottenham
|13
|25
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Southampton
|14
|24
|6. Man City
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|13
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|12
|20
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü