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Suç örgütü operasyonundan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen, 60 kişinin gözaltına alındığı ve 39 kişinin sorgusunun devam ettiği operasyonda emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 01.03.2021, 10:10
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Suç örgütü operasyonundan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen, 60 kişinin gözaltına alındığı ve 39 kişinin sorgusunun devam ettiği operasyonda emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, ’kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması’ suçlarının işlediği tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği Samsun merkez ile İstanbul, Ordu ve Adana illerinde 6 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 60 kişi gözaltına alındı.

111 ekip ve 528 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, bin 168 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 adet kartuş ve 30 adet kuru sıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Gözaltına alınanların arasında Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı iken bir süre önce Adana’ya tayin edilen Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A., Fatsa Ticaret Borsası Başkanı A.F., Samsun’da görevli 2 polis memuru ile 2 bekçinin de bulunduğu öğrenildi. 4 gündür Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde sorgulanmaları devam eden 60 şüpheliden 2’si bekçi 21 kişi ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A., Fatsa Ticaret Borsası Başkanı A.F. ve 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli ise cuma günü gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesi’ne sevk edilmişti. Mahkemece gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan 39 kişi emniyete geri götürülmüştü.

Gözaltındaki 39 kişiden işlemleri tamamlanan 8 kişi ise bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. 31 kişinin polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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