Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi daha adliyeye sevk edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli Ankara ve İstanbul’da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 15’i daha adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, tasarlayarak kasten adam öldürme, öldürmeyi azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme (kundaklama), tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarının işlendiği tespit edildi. Çalışmalar neticesinde belirlenen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 18 Mart’ta Samsun merkezli Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 92 ekip ve 311 polisin katıldığı operasyonda 11’i söz konusu operasyon çerçevesinde, başka suçlardan cezaevinde bulunan toplam 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla bağlantılı 16 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 835 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 17 adet kartuş, 490 bin 926 adet sentetik ecza hap, 14,774 kg esrar, 4,27 gr kokain, 7 kg metamfetamin ve dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 17 kişi 25 Mart’ta Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 13 kişi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam eden 30 kişiden 15’i de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

15 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.