Suç örgütü lideri Binali Camgöz Karadağ’da yakalandı

Birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Binali Camgöz, Karadağ’da yakalandı. Camgöz’ün iade sürecinin sürdüğü ifade edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında birçok suçtan yakalama kararı olan ve daha önce Gürcistan’a kaçtığı ifade edilen Binali Camgöz, Karadağ’da yakalandı.

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 7 Temmuz 2022 tarihli yazıda, kırmızı bültenle aranan Binali Camgöz’ün Karadağ Interpol Birimi tarafından yakalandığı ifade edildi.

Hakkında birçok suçtan yakalama emri bulunduğu ifade edilen Camgöz’ün 6 Temmuz 2022’de yerel saat ile 10.30 sıralarında Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte pasaport ile Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da yakalandığı belirtilen yazıda, Camgöz ile birlikte 5 şüphelinin daha yakalandığı ifade edildi.

Parmak izi eşleşti

Bakanlıktan gelen yazıda, parmak izi eşleştirme sonucunda yakalanan şüphelinin Binali Camgöz olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Karadağ Interpol Birimi tarafından iade talebine yönelik 18 günlük süre olduğu ifade edilirken, işlemlerin bu sürede yetiştirilememesi halinde gözaltı süresinin toplam 40 güne kadar uzatılabileceği belirtildi.

Binali Camgöz’ün AK Parti’nin eski İzmir il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un ev hapsindeyken öldürülmesi ve Karşıyaka tribün lideri olan ‘Dobo’ lakaplı Metin Arslan’ın öldürülmesi olaylarında azmettirici olduğu iddia edilmişti.