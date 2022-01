Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 ve 5 adet suç kayıtları bulunan 2 uyuşturucu satıcısının ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerden biri gözaltına alınırken diğer şüpheli yakalanamadı. Yakalanamayan şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Side Jandarma Karakol Komutanlığı Trafik Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 adet suç kaydı bulunan D.K. ve 5 adet suç kaydı bulunan B.E. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı bilgisi alındı. Bunun üzerine şahısların ikametlerinde narkotik köpeği ’Karbon‘un da görev yaptığı aramada, satışa hazır 2 paket halinde 18 gram metamfetamin, 2 adet 500 gramlık kilitli poşet, 1 adet hassas terazi, poşet içerisinde 5 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu madde alış veriş not kağıdı ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli B.E. gözaltına alınırken, D.K. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, narkotik köpeği Karbon’un klozete dökülen uyuşturucuyu 3 saniyede bulduğu anlar, ekip kamerasına saniye saniye yansıdı.