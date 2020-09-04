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Suç makinesi tutuklandı
ESKİŞEHİR’DE 28 SUÇ KAYDI BULUNAN VE SON YAPTIĞI HIRSIZLIK OLAYINDA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIKTAN SONRA POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI.
Asayiş 04.09.2020, 20:08
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Eskişehir’de 28 suç kaydı bulunan ve son yaptığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Eskişehir’de 6 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin soruşturma başlatmasının ardından hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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