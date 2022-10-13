Suç makinesi kuzenler yakayı ele verdi

Olay, geçtiğimiz hafta gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro İstasyonu’nda yaşandı. Çekçek arabasıyla gelen hırsızlar, metrodaki yürüyen merdivenlerin kuyu kapaklarını çaldı. Yürüyen merdivenin çıkışında bulunan 60 kiloluk kuyu kapaklarını alan hırsızlar, arkalarında yaklaşık 1,5 metrelik bir çukur bıraktı. Durumu erken fark eden belediye ekipleri, merdivenleri durdurup etrafına şerit çekerek muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri güvenlik kamerasından tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan iki kuzeni yakalamayı başardı. Gözaltına alınan E.G. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.