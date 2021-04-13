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Suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera incelenerek yakalandı
Osmaniye’de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 13.04.2021, 09:37
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Osmaniye’de 10 gün içerisinde 13 defa hırsızlık yapan suç makinesi hırsızlık zanlısı 112 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde 28 Mart 6 Nisan tarihleri arasında çalınan bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında 112 adet güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler hırsızlık zanlısının daha önceden kaydı olan K.U. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından K.U. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.