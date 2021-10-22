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Suç makinesi 170 kameranın izlenmesi sonucunda yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesinde bir vatandaşın omuzundaki çantayı çalarak kayıplara karışan M.G., JASAT ve Side Karakolu ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Side’de yakalandı. M.G. isimli şüphelinin tespiti ve evinde ele geçirilen malzemelerin incelenmesi ile farklı tarihlerde gerçekleştirilen 5 farklı faili meçhul olayın da faili olduğu belirlendi.

Asayiş 22.10.2021, 14:14
Suç makinesi 170 kameranın izlenmesi sonucunda yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side beldesinde bir vatandaşın omuzundaki çantayı çalarak kayıplara karışan M.G., JASAT ve Side Karakolu ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Side’de yakalandı. M.G. isimli şüphelinin tespiti ve evinde ele geçirilen malzemelerin incelenmesi ile farklı tarihlerde gerçekleştirilen 5 farklı faili meçhul olayın da faili olduğu belirlendi.

Manavgat Side’de 12 Ekim Salı gecesi yaya olarak evine giden F.K.’nin omzundaki çantanın, kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından çalınmasının ardından şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma dedektifleri JASAT tarafından 15 kilometre yol güzergahında 170 güvenlik kamarası izlendi. İncelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin M.G. olduğu belirlendi. Benzer çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen M.G., düzenlenen operasyonla Side Mahallesi’nde yakalandı.

M.G. Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınırken, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda yakalandığı evde yapılan aramada, yağma olayında çalınan 1 adet Samsung markalı cep telefonu, 1 buçuk gram metamfetamin, 2 adet bisiklet, 1 adet 4 bin mAh Power Bank, 1 Adet 07 UF 609 plakalı motosiklet ruhsatı, 6 adet farklı marka cep telefonu, 23 adet telefon bataryası, 10 adet telefon kapağı, 7 adet telefon kılıfı, 8 adet şarj cihazı ve kabloları, 4 adet telefon kulaklığı, 8 adet deniz gözlüğü, 2 adet GSM hattı, 12 adet çanta, 15 adet cüzdan, 1 adet tablet ve 1 adet başkasına ait hesap cüzdanı ele geçirildi.

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