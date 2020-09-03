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Suç işlenmesini önlemek için 12 adrese 26 ekip ile operasyon düzenlendi
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE SABAH ERKEN SAATLERDE İLÇE GENELİNDE SUÇ İŞLENMESİNİ ÖNLEME, GEÇMİŞTE İŞLENMİŞ SUÇLARDA KULLANILMIŞ OLMASI MUHTEMEL SİLAH VE BENZERİ SUÇ EŞYALARINI, MUHTEMEL ÇALINTI EŞYA VE MOTOSİKLETLERİ ELE GEÇİRMEK İÇİN EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 26 EKİP VE 85 PERSONEL İLE HUZUR OPERASYONU YAPILDI. 4 KİŞİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ŞÜPHESİ İLE GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 03.09.2020, 10:55
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah erken saatlerde 26 ekip ve 85 personel ile huzur operasyonu yapıldı. 4 kişi motosiklet hırsızlığı şüphesi ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde daha önceden belirlenmiş 12 ayrı adrese 26 kepi ve 85 personel ile huzur operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız ateşli silah, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı silah, 64 adet muhtelif çap ve markalarda adet fişek, 4 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan çalışmada motorsiklet hırsızlığından şüpheli C.K., V.Ö., Ç.O. ve M.Ö. göz altına alınarak adli işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
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