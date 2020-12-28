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Şube müdürü yangın bölgesini incelerken kalp krizinden hayatını kaybetti
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Asayiş 28.12.2020, 18:26
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Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesi Akkaya ve Kayatepe Mahallelerinde çıkan yangını incelemeleri sırasında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kostakoğlu’nun kalp krizinden vefat ettiğini belirledi. Vefat haberini alan iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadılar.
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