Su yerine tiner içen ikizler hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki ikiz kardeşler su sandıkları tineri içince hastanelik oldu. Minik çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle’de bir sitede ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki Rafif Şeyh A. ve Nasir Şeyh A. isimli ikizler evde oyun oynadıkları sırada su sandıkları tineri içti. Birden fenalaşan çocukları fark eden ailesi hemen 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri eve gelerek ikizlere burada ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gereken tedavileri yapılan kardeşler müşahede altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.