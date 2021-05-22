banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Musab Turan canlı yayında açıklama yaptı
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Moldova milli maçı ne zaman? İşte detaylar...
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
Fahrettin Altun'dan Musab Turan paylaşımı
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...
AA muhabiri bakana öyle bir soru sordu ki...

Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde akrabalar arasında tarla sulaması yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba oğul vurularak öldürüldü.

Asayiş 22.05.2021, 13:08
Su tartışması kanlı bitti: Baba oğul öldü

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde akrabalar arasında tarla sulaması yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba oğul vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ın Yıldızeli Karacaören köyünde meydana geldi. Mustafa Yıldırım (55), oğlu Murat Yıldırım (30) ile aynı köyde ikamet eden S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) arasında arazi sulaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ö.A. tarafından kullanılan tabanca ile baba oğul vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra kaçan S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu