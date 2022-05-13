Su sayacı hırsızları yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 3 günde 11 farklı adreste su sayacı çalan hırsızlar titiz takip sonucunda yakalandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 3 günde meydana gelen 11 farklı adreste su sayacı hırsızlarını yakalamak için çalışma başlatıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz takip sonucunda şüpheli şahısların U.S. ve O.S. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan araştırmada su sayaçlarının hurdacıya satıldığı bilgisini alan polis ekipleri yaptıkları aramada 11 adet su sayacını buldu. İş yeri sahibi K.A.’ya işlem başlatılırken, şüpheli O.S. ve U.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.