Su problemi yaşayan mahalle sakinleri şehirlerarası karayolunu ulaşıma kapattı

Erzincan’ın merkez Akyazı Mahallesi’nde musluklarından su akmadığı için uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını öne süren vatandaşlar, şehirlerarası yolu ulaşıma kapattı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken güvenlik güçleri orantılı müdahalede bulunarak vatandaşları dağıttı.

Daha önceden belde belediyesi olup geçtiğimiz yıllarda Erzincan Belediyesine bağlanarak mahalle statüsüne geçen Akyazı’da su problemi vatandaşların tepkisine neden oldu. Yıllardır dağlardan gelen ata dededen kalma sularının kesintiye uğratıldığını, kuyulardan çıkan suları Akyazı’ya vermeye başladıklarını ve bu yüzden de musluklarından su akmadığı için uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar toplanarak protestoda bulundu. Mahalledeki eski belediye binasının önünde toplanan kalabalık dövizler eşliğinde Erzurum - Erzincan karayoluna indi. Jandarma ekiplerinin engel olmak istemesine rağmen şehirlerarası karayoluna kadar ilerleyip yolu ulaşıma kapatan grup, kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat yol ulaşıma kapalı kalırken mahalle sakinleri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un olay yerine gelip kendileriyle muhatap olmalarını istedi.

Uzun bekleyişe rağmen MHP’li Belediye Başkanı Aksun olay yerine gelmezken Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ile Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Güvenlik güçlerinin orantılı müdahalesiyle şehirlerarası karayolu yeniden ulaşıma açılırken, vatandaşlar yaşadıkları su problemini Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı’ya anlattı.

Yapılan görüşme sonrasında kalabalık dağıldı. Akyazı Aktoprak Mahalle Muhtarı İlhan Karadağ, uzun süredir içme suyu problemi yaşadıklarını ifade ederek artık sabrın son demine geldiklerini kaydetti.