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Su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüne 2 tutuklama
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KAYIP OLARAK ARANMASINDAN 7 GÜN SONRA 14 EYLÜL'DE SU KUYUSUNDA CESEDİ BULUNAN ESNAF OLAYIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI.
Asayiş 17.09.2020, 13:12
Mersin’in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranmasından 7 gün sonra su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde kayıp başvurusu yapılan ve peyzaj işiyle uğraşan 51 yaşındaki esnaf Fuat Baz’ın cansız bedeni 14 Eylül’de iş yerinin yakınındaki su kuyusunda bulundu. Yakınları tarafından olay güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çabasıyla esnafın cansız bedeni su kuyusundan çıkarıldı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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