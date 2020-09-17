Su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüne 2 tutuklama

Mersin’in Erdemli ilçesinde kayıp olarak aranmasından 7 gün sonra su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde kayıp başvurusu yapılan ve peyzaj işiyle uğraşan 51 yaşındaki esnaf Fuat Baz’ın cansız bedeni 14 Eylül’de iş yerinin yakınındaki su kuyusunda bulundu. Yakınları tarafından olay güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çabasıyla esnafın cansız bedeni su kuyusundan çıkarıldı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.