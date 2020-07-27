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Su kuyusuna düşen küçük kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
KIRŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİYİ TELİZ TORBA İLE KUYUYA SALLANDIRILAN HALATLA ÇEKİP KURTARDI.
Asayiş 27.07.2020, 10:17
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Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su kuyusuna düşen kediyi, kuyuya girerek kurtardı.
Gölhisar Mahallesinde su kuyusuna düşen kediyi fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yapılan ihbarla su kuyusunun olduğu bölgeye giden ekipler, mahallede bulunan gençlerinde yardımı ile kurtarma çalışmalarına başladı. Bir itfaiye eri kuyuya girerek ilk olarak kendisine uzatılan torbaya küçük kediyi koydu ve kuyudan çıkarılmasını sağladı. Kuyudan çıkarılan küçük kedi koşarak uzaklaştı.
Halatla kuyuya inen itfaiye eri de dikkatli bir şekilde arkadaşları tarafından kuyudan çıkarıldı.
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