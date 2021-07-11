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Su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canından oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canında oldu.

Asayiş 11.07.2021, 11:12
Su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canından oldu
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak isterken canında oldu.

Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Mustafa Çimen (48), koyununun su kuyusuna düştüğünü gördü. Su kuyusunda koyunu çıkarmak isteyen Mustafa Çimen dengesini kaybederek 16 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Sesin geldiği yönü araştıran komşuları kuyunun içinde Mustafa Çimen’in cansız bedeniyle karşılaştı.

İçinde su ve metan gazı bulunan kuyuda hayatını kaybeden Çimen’in cansız bedenini olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri kuyudan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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