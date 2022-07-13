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Su kuyusuna düşen inek, 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı

Elazığ’da yaşayan yaşlı kadının tek geçim kaynağı olan ineği, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen ekipler, 40 dakikalık çalışmayla ineği düştüğü kuyudan kepçe yardımı ile kurtardı.

Asayiş 13.07.2022, 12:43
Su kuyusuna düşen inek, 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı

Elazığ’da yaşayan yaşlı kadının tek geçim kaynağı olan ineği, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen ekipler, 40 dakikalık çalışmayla ineği düştüğü kuyudan kepçe yardımı ile kurtardı.

Olay Karakoçan ilçesine bağlı Köryusuf köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynur Yıldırım’ın (70) ineği, kullanılmayan ve üzeri saclarla kapatılan su kuyusundan geçerken aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, içinde su bulunan kuyuya indi. İneği iple bağlayan ekipler, düştüğü kuyudan kepçe yardımı ile yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucunda hayvanı çıkardı.

İnek, sahibine teslim edilirken Yıldırım, desteklerinden dolayı ekipleri teşekkür etti.

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