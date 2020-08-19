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Su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
VAN’IN SARAY İLÇESİNDE TARLA SULAMAK İÇİN AÇILAN SU KUYUSUNA DÜŞEN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 19.08.2020, 19:15
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Van’ın Saray ilçesinde tarla sulamak için açılan su kuyusuna düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi Kanigöl mevkiinde meydana geldi. Bahahattin Akın (14) isimli çocuk, K.Z. isimli şahsa ait tarlayı sulamak için açtığı su kuyusuna düştü. Durumu fark eden çevredekiler Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyudaki suyu tahliye edip çocuğu çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saray Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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