Su kuyusuna düşen av köpeğini AFAD kurtardı

Niğde’de 22 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen av köpeğini AFAD ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Kiledere kasabasında Tayfun Evlendi’ye ait av köpeği; yaklaşık 22 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Köpeği kendi imkanları ile kurtaramayan Evlendi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtararak sahibine teslim etti.