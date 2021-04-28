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Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı

Kilis’te bir evin su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarılarak anneleriyle buluşturuldu.

Asayiş 28.04.2021, 13:49
Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı

Kilis’te bir evin su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarılarak anneleriyle buluşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak’ta Filistinli bir ailenin beslediği 2 yavru kedi evin havalandırma alanında bulunan su kuyusuna düştü. Kedilerin sesini duyan aile durumu itfaiye ile AFAD ekiplerine bildirdi. 25 metre derinliğindeki su kuyusuna itfaiye tarafından kurulan özel bir düzenekle inen AFAD görevlisi iki yavru kediyi çuvala koyarak çıkardı. AFAD görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından sağ selim çıkarılan 2 yavru kedi anneleriyle bir araya geldi. Filistinli aile itfaiye ile AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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