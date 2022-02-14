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Su kanalında can pazarı... Otomobil kanala uçtu, herkes yardıma koştu

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, araçla gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 14.02.2022, 16:37 14.02.2022, 16:51
Su kanalında can pazarı... Otomobil kanala uçtu, herkes yardıma koştu

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil su kanalına uçtu, araçla gömülen kadını kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarıştı. Vatandaşlar tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Erdemli’nin Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Mersin-Antalya D 400 karayolunda gelerek caddeye girmek isteyen Cennet K. idaresindeki 33 AFF 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve çalışanlar yardıma koştu. Hemen kanala giren vatandaşlar ters dönüp suda boğulmak üzere olan kadını zamanla yarışarak şuurunu kaybetmiş şekilde çıkarmayı başardı. Araç üzerine alınan kadına vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede müdahale edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadını yaşama döndüren vatandaşlar olayı anlattı

Kanala girerek ters dönen araçtan boğulmak üzere olan kadını çıkaranlardan Mahmut Şabablı, "Burada kaza anını görünce direkt ekip arkadaşlarımı çağırdım, müdahale ettik, insanlık görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Ölüm ile hayat arasında bir mücadele yaşadık. Allah’ım inşallah bir daha göstermez. Bunu da bu şekilde atlatmış olduk. Yani direkt arabanın düştüğünü görünce direkt dereye atladık. Sağ olsunlar iş arkadaşlarım da geldi. Beraber müdahale ettik. Kapıyı açtık bir ablam vardı, ablamı çıkarttık. Suni teneffüs yaptık, ne gerekiyorsa yaptık. O şekilde kurtardık" dedi.

Kazanın üzerine gelenlerden Selahattin Hürmet ise, "Geldiğimde arkadaşlar 4 kişi müdahale ediyordu. Çok ciddi bir hayat mücadelesi verildi burada. Hanımefendiyi sudan çıkardıklarında ben öldüğünü düşünmüştüm. Hiçbir hayat belirtisi kıpırdama yoktu. Arkadaşlar suni teneffüs ve müdahalelerle hayata döndürdüler" şeklinde konuştu.

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