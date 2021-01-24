Su kanalına uçmaktan balçığa saplanarak kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına düşen kamyonet, kanalın kenarındaki sazlık ve balçığa saplanarak suyun 1 metre yakınında takılı kaldı. Balçığa saplanan kamyonetin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Cumartesi günü saat 23.15 sıralarında Manavgat Sanayi Mahallesi’nde sulama kanalı yolunda seyreden Yiğit Şimşek idaresindeki 07 ABH 005 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis geldi. Kanalın kenarındaki sazlık ve balçığa suya düşmeden 1 metre yükseklikte takılı kalan aracı itfaiye aracına bağlayan ekipler, uzun uğraşlar sonucu sürücü Yiğit Şimşek’i araç kabininden çıkarmayı başardı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Yiğit Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.