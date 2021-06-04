Su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi’nde Mustafa Karlı’ya ait bir inek, Yavuz Selim Mahallesi’ne kadar kaçtıktan sonra su kanalı düştü. Su kanalında mahsur kalan ineği gören vatandaşlar, durumu Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boynuna ve vücuduna sardığı iplerle ineği kanaldan çekerek kurtardı.

İneğin sahibi Mustafa Karlı itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.