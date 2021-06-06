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Su hattı çekerken üzerine toprak göçen şahıs yaralandı

Çankırı’da açtığı su kuyusunda üzerine toprak göçen şahıs yaralandı.

Asayiş 06.06.2021, 17:38
Su hattı çekerken üzerine toprak göçen şahıs yaralandı

Çankırı’da açtığı su kuyusunda üzerine toprak göçen şahıs yaralandı.

Olay, Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerinde bulunan küme evleri mevkiinde yaşandı. Evine su çekmek amacıyla kanal açan Harun Önel (31), toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Önel, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Önel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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