Son Dakika
Su dolum makinesine sıkışan genç ağır yaralandı
Samsun’da çalıştığı fabrikada su dolum makinesine sıkışan 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Asayiş 02.01.2021, 15:22
7
Samsun’da çalıştığı fabrikada su dolum makinesine sıkışan 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Olay, Samsun’un Ladik ilçesindeki bir fabrikada bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikada 5’lik şişelerin doldurulduğu makineye sıkışan Bilal Kurun (24), ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı genç ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopterle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bilal Kurun’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Gaziantep FK
|15
|28
|3. Beşiktaş
|14
|28
|4. Alanyaspor
|15
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Denizlispor
|15
|13
|19. Erzurumspor
|16
|13
|20. Ankaragücü
|14
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Bursaspor
|17
|27
|9. Altınordu
|16
|27
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|16
|29
|5. Chelsea
|16
|26
|6. Aston Villa
|15
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü