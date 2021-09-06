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Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti

Gaziantep’te, evlerinin bahçesindeki su dolu bidona düşerek boğulan 3 yaşındaki Melek Güzel, kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Asayiş 06.09.2021, 11:55
Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti

Gaziantep’te, evlerinin bahçesindeki su dolu bidona düşerek boğulan 3 yaşındaki Melek Güzel, kaldırıldığı hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 4 Ağustos Cuma günü Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki Melek Güzel, bahçede bulunan su dolu bidonu düştü. Düştüğü bidonda fazla su yatan ve boğulmak üzere olan talihsiz çocuğu annesi Gizem Güzel fark ederek çıkardı. Daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaşındaki kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.

3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Özel hastanede 3 gün boyunca yaşam savaşı veren küçük Melek, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden küçük Melek’in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Karacaburç Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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